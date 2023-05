Aanhoudingen in Zeeland om voorbereiden mensensmokkel

ZEEUWSE ARCHITECTUURPRIJS | MET VIDEO Hoe de Timmerfa­briek weer als nieuw werd en toch oud bleef

Architect Timko Lokerse had sinds 2015 zijn handen vol aan de herbestemming van de Timmerfabriek in Vlissingen, waarmee hij een van de vijf genomineerden is voor de Zeeuwse Architectuurprijs 2023. Timko vertelt waarom het zo’n lang en lastig project was en laat zien wat hij heeft veranderd aan het meer dan honderd jaar oude rijksmonument.