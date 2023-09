Als niemand het doet, doet Patricia het wel: geld van haar Zumba-lessen gaan naar slachtoffers in Marokko

Zeeuwse voetbal­trai­ners op punten­jacht in eigen huis, met Henk Fraser als spreker

De Zeeuwse voetbaltrainers kunnen eindelijk punten pakken in eigen huis. Licentiepunten welteverstaan. Tijdens twee congressen, in Goes en Vlissingen, krijgen de oefenmeesters de kans te scoren. ‘Een mooie kans om je te blijven ontwikkelen’, zeggen de organisatoren.