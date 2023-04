Amazones Nadine de Koeijer en Noa van Peenen verdelen de prijzen

Nadine de Koeijer stuurde de achttienjarige Rhodium-zoon Allegro naar een score van 64.00 procent. Eenzelfde aantal als de Vlissingse Femke Jonkman met de San Remo-dochter Djila. Maar dankzij de beslissende onderdelen trok de Arnemuidense de overwinning naar zich toe. ,,Allegro is een werkwillig en betrouwbaar paard. Fijn om te rijden’’, vertelde De Koeijer achteraf. ,,Ik ben veertien jaar geleden met hem in de klasse B gestart. Maar in die veertien jaar ben ik zelf drie keer moeder geworden. Vandaar dat het zo lang heeft geduurd voordat we dit niveau hebben bereikt. Deze overwinning is een mooi afscheid van het indoorseizoen. In het outdoorseizoen maken de overstap naar de Z2. Allegro is er klaar voor.’’