Amber uit Vlissingen bakte een Taart van Abel met Siemon de Jong: ‘Het was een droom die uitkwam’

Een hele generatie groeide op met De Taarten van Abel. Amber ook. ,,Toen ik mocht meedoen, in 2017, was dat een droom die uitkwam”, verzucht de Scalda-scholiere. Het tv-programma liep toen al veertien jaar. Amber herinnert zich de opnames nog heel goed. ,,Het was een spannende dag. Superleuk. Dat kwam vooral door alles eromheen en door het team dat mij begeleidde. Je mocht ze alles vragen, ze waren ontzettend aardig en ze hebben me heel lekkere broodjes leren maken, met kipfilet en mayo en allemaal andere lekkere dingen. Die heb ik sindsdien heel vaak gemaakt.” Maar Siemon, dat was een apart verhaal.