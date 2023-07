Amerikaanse Christine tiktokt over leven in Vlissingen (en verdient daar bakken met geld mee)

,,Let’s get some groceries. Now look at this bike: they put a baby on the front of the bike and then another child on the back of the bike.” Verbaasd staat Christine Kesteloo voor het fietsenrek van de Albert Heijn in de Aagje Dekenstraat om vervolgens binnen aardbeien, bananen, gehakt, knoflook en ricotta in haar mandje te hengelen. En niet te vergeten: cola. ,,They have lots of fun Coca Colas.”