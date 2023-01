Andere scholen faliekant tegen Islamitische school in De Combinatie: ‘Wij hebben hier iets moois opgebouwd’

Deltacom­mis­sa­ris bepleit sturende rol voor water in bouwplan­nen

Klimaatverandering met toenemende weersextremen en zeespiegelstijging is een van de grote opgaven van deze tijd, zeker in de delta die Nederland is. Water moet daarom veel sturender zijn bij de ruimtelijke inrichting van Nederland. Dat pleidooi houdt deltacommissaris Peter Glas aan de vooravond van de 70e herdenking van de Watersnoodramp van 1953.

26 januari