Angélique Duijndam Zeeuwse ‘Vrouw in de Media’ 2022: ‘Constructieve bijdrage aan discussie over slavernij’

,,Ik had het zó niet verwacht! Ik ben gewoon van slag!” Angélique Duijndam is verrast en blij. ,,Deze Award geeft mij de mogelijkheid die breder te gaan verkondigen en daar ben ik heel blij mee. Want ik hoop en verwacht dat mensen me nu nog beter weten, als het om het slavernijverleden gaat.”

Duijndam volgt Rianne Vons op, directeur van Kinderopvang Zeeuws-Vlaanderen, die de award in 2021 won. De regionale Vrouw in de Media Award is onderdeel van de landelijke Vrouw in de Media Awards. De provinciale winnares dingt nu mee voor de Vrouw in de Media Award 2022 landelijk. Tot en met 31 januari kan op haar gestemd worden via www.vrouwindemedia.nl. De winnaar wordt 6 februari bekengemaakt. Tegelijk wordt ook de You Go Girl Award 2022 bekendgemaakt, een inspiratieprijs voor vrouwelijke deskundigen die erin slagen in hun vak meer zichtbaar te zijn in de media.