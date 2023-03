Automobilist ploegt voortuinen om in Vlissingen

Schelde Exotech hoopt reactorvat Pal­las-centrale te bouwen: ‘Stukje Schelde in een nucleaire installa­tie’

Schelde Exotech in Vlissingen-Oost verwacht veel werk voor de bouw van nieuwe kerncentrales. ,,Nucleair is interessant voor ons. Er is een grote kans dat wij het reactorvat voor de Pallas-reactor in Petten mogen bouwen”, zegt algemeen directeur Jos Mols.