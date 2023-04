Automobilist vlucht na korte politieachtervolging door Vlissingen

Ondo: degradant in de zaal, maar dé titelkandi­daat op het veld

Het contrast is groot: in de zaal degradeerden de korfballers van Ondo, maar vanaf zaterdag wordt er op het veld voor het kampioenschap gespeeld. ,,De knop is inmiddels omgezet”, zegt Kelly Sanderse. ,,We hebben er allemaal zin in om onze eerste plaats te verdedigen.”