Basketbalsters BC Vlissingen pakken titel met meer dan 100 punten, de mannen zijn gedegradeerd

Na vijf jaar is De Roode Toren terug in Middelburg: 'Alleen de verf hield het nog bij elkaar'

Jarenlang hing ‘ie boven de ingang van wat tegenwoordig café Tympaan aan de Markt in Middelburg is, het rode torentje. De 1,67 meter lange, rode miniatuurversie van de Lange Jan was er echter zeer slecht aan toe.