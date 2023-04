Bedrijven in havens North Sea Port voelen EU-sancties tegen Rusland: minder goederen afgehandeld

Weer niet gelijk: Levi Swiers leidt Walcheren naar winst op Arnemuiden

Walcheren won in de tweede klasse G met 4-1 van Arnemuiden. En dat was maar goed ook voor de ploeg van trainer Anthony Orprecio, want naast Walcheren pakten vijf andere clubs uit het rechterrijtje punten. ,,Wij willen de nacompetitie ontlopen’’, sprak Walcheren-speler Levi Swiers.