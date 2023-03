Ben je starter met een gemiddeld inkomen? Deze huizen kun jij kopen in Vlissingen

indebuurt.nlDe grootste gekte op de Vlissingse woningmarkt lijkt voorbij nu de huizenprijzen dalen. Of toch niet? De zoektocht naar een huis gaat nog niet van een leien dakje. Met name alleenstaande starters hebben het lastig op de woningmarkt in Vlissingen.

Als alleenstaande starter tussen de 25 en 35 jaar is de maximale hypotheek ongeveer 200.000 euro, volgens taxatiebedrijf Calcasa. Dit is gebaseerd op een gemiddeld jaarsalaris van 45.000 euro en een rente van 4 procent. Maar let op: dit is de maximale hypotheek als je geen andere betalingsverplichtingen hebt, zoals bij een studieschuld of alimentatie het geval is.

Huis kopen als alleenstaande starter in Vlissingen

Goed, twee ton dus. Wat kun je daarvan kopen in Vlissingen? Op het moment van schrijven 25 woningen op Funda die binnen dit budget vallen. Het gaat om drie huizen en 22 appartementen die in verschillende Vlissingse wijken liggen.

Laten we ook even de harde realiteit onder ogen zien. Er zijn namelijk genoeg starters die geen jaarsalaris hebben van 45.000 euro bruto. Daarom stellen we de filters op Funda ook even in op een maximale hypotheek van 150.000 euro. Raad eens? Er verschijnt slechts vijf appartement en een huis op de website. Hoe bizar!

Extra beetje hypotheek voor starters

Als je zelf een starter bent in Vlissingen ontmoedigt dit bericht je misschien. Dan is het goed om te weten dat je het bedrag dat je kan lenen iets kan opkrikken. Iedere starter in gemeente Vlissingen die maximaal 45.000 euro per jaar verdient, kan rentevrij een maximaal extra bedrag lenen van 30.000 euro. Dit noemen we de starterslening. Dit kan net dat beetje extra zijn waardoor je wél een stulpje op jouw naam kan zetten als alleenstaande starter. Meer over de starterslening lees je hier.

Gemiddelde huizenprijs in Vlissingen

Dat er niet veel woningen van maximaal twee ton te koop staan in Vlissingen is geen verrassing. De gemiddelde huizenprijs was vorig jaar 271.900 euro. Bedenk wel dat hier zowel kleine appartementen als riante villa’s in Lammerenburg onder vallen. En vergeet niet: het woningaanbod van Vlissingen kan morgen zomaar anders zijn…

