Bewoners Oost-Souburg balen van donkere straten nu straatverlichting al weken niet werkt

Raadslid Joanna Weijermans van Partij Souburg-Ritthem (PSR) heeft klachten van dorpsgenoten gebundeld. Het is in Oost-Souburg mis met de verlichting in de Burchtstraat, Diezestraat, Dommelstraat, Hontestraat, het Koopmansvoetpad, de Lekstraat, Ritthemsestraat en Vlissingsestraat. Soms ligt in een hele straat de verlichting eruit, soms geven meerdere lantaarnpalen geen licht. De eerste meldingen over kapotte straatverlichting waren er vier weken geleden al, bijvoorbeeld in de Burchtstraat, vertelt Weijermans.