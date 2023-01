Bij Hip Hop Avenue leer je naast cool dansen ook je eigen stijl vinden

In de Randstad en grote steden daarbuiten zijn hiphop, breakdance en house nooit weggeweest. Ook in Vlissingen kunnen dansers van alle leeftijden vanaf maandag terecht. Zaterdag werd Hip Hop Avenue gepresenteerd als dansschool die zich specifiek richt op hiphop, breaking en house. Een dansschool waar je niet alleen de ‘moves’ kunt leren, maar ook de hiphopcultuur kunt ervaren. De dansschool zetelt midden in de stad, in de Sint Jacobsstraat. ,,Echt een te gekke plek. We hopen hier lang te kunnen blijven”, zegt dansschoolhouder Chloé van der Hert. Vanaf maandag kan iedereen komen kijken, direct meedoen of een lesje proefdraaien.