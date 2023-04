Botsing op de Sloeweg zorgde voor lange file

Vlissingse (33) vrijgela­ten na schietinci­dent, politie doet opnieuw getuigenop­roep

De 33-jarige vrouw uit Vlissingen, die een week terug werd opgepakt na een schietincident in haar woonplaats, is weer op vrije voeten. Volgens het Openbaar Ministerie blijft ze wel verdachte in de zaak.