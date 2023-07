Bouzambou kent route op weg naar de Champions League

Al eerder alarm over conflicten binnen PvdA Vlissingen: ‘Laagste niveau van ruziemaken is bereikt’

,,Het is een smet op ons blazoen”, zegt de fractievoorzitter van Perspectief op Vlissingen (POV) Pim Kraan over het geruzie binnen de PvdA. Eerder deze week stuurde hij naar aanleiding van een brief van vertrekkend raadslid Koen de Vries de overige partijleden een mail met het dringende verzoek hun conflicten op te lossen.