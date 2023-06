Bouzambou moet in achtervolging in strijd om landstitel

indebuurt.nl Buitenkij­ken bij Patricia en Martien in Paauwen­burg: 'Buiten bezig zijn is heer­lijk!'

Patricia en Martien Smallegange kochten in 1971 hun huis aan de Gerbrandystraat in Vlissingen. Patricia: “Hij was er helemaal weg van, maar ik hoefde nog niet zo nodig. Ik was blij met mijn appartementje en mijn eerste eigen keuken en badkamer.”