Brandweer wist niet of bewoners Weteringstraat thuis waren, maar ze waren niet te redden geweest

Bij de brand gisteravond in de Weteringstraat in Vlissingen, was het lang onduidelijk of er nog mensen in het gebouw aanwezig waren. ,,Pas toen we naar binnen konden, hebben we vastgesteld dat er geen slachtoffers zijn gevallen”, vertelt woordvoerster Corry Brand van de Veiligheidsregio.