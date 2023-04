Brenda en Beau zijn het beu: overal ligt hondenpoep

met poll Voortbe­staan van honderden Zeeuwse sportclubs in gevaar

Driehonderd Zeeuwse sportverenigingen worden in het voortbestaan bedreigd. Hun accommodatie is verouderd, ze hebben te weinig leden en ze kunnen geen vrijwilligers vinden. ,,Ik denk dat we in Zeeland 750 sterke, goed georganiseerde clubs overhouden.”