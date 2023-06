Busje komt zo, of zelfs helemaal niet: Zeeuwse reizigers niet te spreken over vervangend NS-vervoer

Het is bloedheet achter het NS-station Goes. Tussen Vlissingen en Goes heeft NS stopbussen, snelbussen en taxibusjes ingezet als vervangend vervoer. Voor het Calvijn College hangen mensen in de schaduw, starend in de verte: komt er al iets? Bij de geïmproviseerde halte aan de overkant wordt ingespannen getuurd naar de dienstregeling. Reizigers proberen elkaar te helpen, bij gebrek aan NS-personeel dat als vraagbaak kan dienen. ,,Is er aan de andere kant misschien nóg zo’n halte, voor Middelburg?”, zegt een behulpzame vrouw tegen een meisje met vraagtekens in haar ogen. Ze heeft van een vriend gehoord dat ze aan de achterkant van het station moest zijn om naar Middelburg te komen. Verder is het hele gebeuren haar een raadsel.