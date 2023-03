Cabaretier Fred Florusse (1938-2023) koesterde zijn Zeeuwse wortels

Florusse werd in 1938 geboren in Vlissingen, waar zijn vader werkte bij De Schelde. Zijn grote passie lag bij het theater. Al jong was hij in Zeeland actief op het gebied van toneel, musical en operette, onder meer bij toneelvereniging Het Vlissingsch Schouwspel. Ook was hij een van de grondleggers van de Walcherse Operette en Musical Vereniging.

Lange tijd dacht Florusse dat het bij een hobby zou blijven. Hij bekwaamde zich in bedrijfseconomie, accountancy en belastingrecht en opende een administratiekantoor aan de Kromme Weele in Middelburg. Dat sloot hij in 1966 in ‘een balorige bui’, om bij Philips in Eindhoven aan de slag te gaan. Ook daar was hij actief op het gebied van cabaret en toneel.

Legendarisch geworden cabaretgroep

In 1967 was hij een van de oprichters van Don Quishocking, de legendarisch geworden cabaretgroep. Tot het uiteenvallen in 1982 maakte het gezelschap elf programma's. Florusse bleef actief als presentator en acteur. Ook regisseerde hij theatershows van onder anderen Hans Dorrestijn, Paul de Leeuw en Karin Bloemen. Daarnaast stond hij aan de wieg van het VARA-radioprogramma In de Rooie Haan.

Florusse woonde jarenlang in Amsterdam, maar koesterde zijn Zeeuwse wortels. ,,Ik heb ook erg veel Zeeuwse eigenschappen”, zei hij in 1998. ,,Ik kan goed met geld omgaan en ben op mijn manier zuinig. Ik heb tevens het gevoel dat ik tamelijk goed met mijn beide poten op de grond sta. Ja, ik ben er trots op dat ik Zeeuw ben.”

Volledig scherm Don Quishocking, met (vlnr) Peter van Empelen, Jacques Klöters, Joke Bruys, George Groot, Fred Florusse © ANP Kippa