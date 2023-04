Codium Goes krijgt Michelinster, Hof aan Zee en Morille in Koudekerke een groene Michelinster

Zeeland is enkele sterrenrestaurants rijker. Restaurant Codium in Goes pakt zijn eerste Michelinster. Hof aan Zee en Morille in Koudekerke mogen een groene ster Michelinster op de gevel plakken. Dat is maandag in Amsterdam bekendgemaakt tijdens de presentatie van de Michelinsterren 2023.