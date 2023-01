Cokesmokkelaars zien regio als één werkgebied: van Rotterdam naar Antwerpen of Vlissingen

Opsporingsdiensten maakten dinsdag de drugsvangsten in de havens van Rotterdam, Antwerpen en Vlissingen bekend. Opgeteld is vorig jaar ruim 160 ton (160.000 kilogram) cocaïne aangetroffen: een gezamenlijk record. De meeste drugs werden in België onderschept: 110.000 kilo. In Vlissingen eindigde de teller op 4157 kilo cocaïne, meer dan de 2100 kilo die in 2021 werd gevonden. De in Zeeland onderschepte cocaïne had een straatwaarde van 300 miljoen euro.