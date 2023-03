Dankzij Vlissingse historicus kan nu elke stad uitrekenen hoeveel inwoners het vroeger had

Ja, hoe weten we eigenlijk hoeveel inwoners een stad in de zestiende eeuw had? Zo zou Vlissingen 4000 zielen tellen in 1548, toen de stad nog ten prooi moest vallen aan talloze rampen - oorlogen, branden, bombardementen - waarbij zo’n beetje alle archiefstukken in vlammen zouden opgaan. Hoe wéten we dan dat het er 4000 waren?