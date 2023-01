De Dalmatiër van Savannah uit Oost-Souburg raakte vergiftigd: ‘Ik ben bang dat het met opzet is gedaan’

MET VIDEO Actiegroep maakt lawaai en flyert tegen komst nieuwe kerncentra­les bij Borssele

Ruim 50 leden van de actiegroep Borsele tot de Kern hielden vrijdag een ‘lawaaiactie’ op het Abdijplein in Middelburg tegen de mogelijke bouw van twee nieuwe kerncentrales. Ze mochten ook hun zegje doen in de commissie economie die over uitbreiding van kernenergie en het langer openhouden van de kerncentrale in Borssele vergaderde.

13 januari