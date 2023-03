De familie Koole is ook tijdens Vlissingse zwemloop dominant

Bij de lange zwemloop in Vlissingen was er slechts één Zeeuwse podiumplek. Die was voor Alex Eversdijk uit Terneuzen. Bij de korte zwemloop was er Zeeuws succes door prestaties van Jur Mesu en de familie Koole.

In het Vrijburgbad in Vlissingen had de Belg Arno Lambrecht uit Kuurne na 12 minuten en 15 seconden naar een minuut voorsprong op de 1000 meter te zwemmen. Na tien kilometer hardlopen kwam Lambrecht over de finish in een tijd van 46 minuten en zes seconden. Alex Eversdijk uit Terneuzen werd met 49:06 tweede. De Brabantse Dorien van Loenen was de enige vrouw die de eindstreep haalde. Dat deed ze in 1:06:33.

Bij het zwemmen op de 500 meter was het voor de familie Koole uit Zoutelande wederom plaats één, twee en drie. Stijn Koole klokte 6:32, zijn zus Hilde had twee seconden meer nodig en pa Niels zwom in 6:45 even snel als Chris Steenbakker. Na vijf kilometer hardlopen had Stijn Koole na 25:47 een ruime voorsprong opgebouwd op Ibrahim Assad uit Hilversum, die van de veertiende zwemtijd oprukte naar de tweede plaats overall. Jur Mesu uit Middelburg pakte overall de derde plek mee. Bij de vrouwen hield Hilde Koole maar nipt de eerste plaats vast in 29:05, op drie seconden gevolgd door Deborah Druon. Esther Lootjes uit Goes pakte de laatste ereplaats op het podium.

De jeugdloop, 250 meter zwemmen en tweeëneenhalf kilometer lopen ging naar Noud Dammer uit Breda. Kees Wondergem uit Middelburg was de snelste mini over 100 meter zwemmen en één kilometer lopen Na Vlissingen volgen er nog zwemlopen in Hulst (1 april), Breda (16 april), Kapelle (30 april) en Heinkenszand (7 mei), waar tevens het NK aquatlon wordt gehouden.