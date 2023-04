De Naggl maakt spastisch kind mobiel: ‘Daar word je toch ontzettend blij van’

Als Chris Schäfer, technisch bedrijfskundige aan de TU Eindhoven, tijdens een zeilevenement in Duitsland niet tegen kinderorthepeed Simon Kappl was aan geblunderd, was de Naggl nooit in productie gegaan. Dat zou eeuwig zonde zijn, want met een aantal prototypen van de Naggl wist Kappl wonderbaarlijke resultaten te bereiken.