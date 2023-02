De PFAS-kraan gaat over een paar jaar dicht, maar daarna zal Zeeland nog lang moeten dweilen

Als het aan Nederland ligt, wordt over een paar jaar de PFAS-kraan in Europa zo goed als dichtgedraaid. Het druppelt daarna nog een beetje na. Voor een aantal noodzakelijke toepassingen wordt nog een (tijdelijke) uitzondering gemaakt, als er geen alternatieven zijn. Denk daarbij aan PFAS in medische implantaten zoals pacemakers. Of essentiële technische onderdelen in een vliegtuig.

125 journalisten

Dinsdag presenteerde Nederland met vier andere landen het voorstel aan de pers. Het is uiteindelijk aan alle lidstaten van de EU om te beslissen over het voorstel. Dat PFAS zeker niet uitsluitend een probleem is voor de omwonenden van fabrieken als 3M (Antwerpen), Chemours (Dordrecht) of de Westerschelde maakte de lijst met aangemelde journalisten in één oogopslag duidelijk. Maar liefst 125 aanmeldingen uit tal van landen had het RIVM gekregen. De meeste journalisten woonden de persbijeenkomst online bij, want anders was de zaal in het gebouw van de Nederlandse ambassade in Brussel te klein geweest.