De waterpoloërs van DZK werken in stilte aan hun titeldroom: ‘Zijn met iets heel bijzonders bezig’

met video Een paar speeltoe­stel­len en wat speelveld­jes; voormalige speeltuin ‘Oude Stad’ gaat deze zomer weer open

Met een man of twaalf staken bestuurdersleden en vrijwilligers zaterdag de handen uit de mouwen in de voormalige speeltuin ‘Oude Stad’ in het Vlissingse Scheldekwartier. Er is nog veel te doen, maar het lijkt erop dat er nog deze zomer gespeeld kan worden op het terrein.