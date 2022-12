Deel van bewoners flat Vincent van Goghlaan kan nog niet naar huis na brand

Donderdagavond brak brand uit in de kelder van de flat. Door fikse rookontwikkeling konden bewoners het pand niet via het trappenportaal verlaten en moesten zij met een hoogwerker van het balkon gehaald worden. Eén persoon had rook ingeademd, maar verder raakte niemand gewond. In totaal werden zestien woningen geëvacueerd. De bewoners werden ondergebracht in sporthal Baskensburg. Een aantal van hen kon nog dezelfde avond terugkeren naar huis.