Defensie reageert vernietigend op uitspraken De Wijk over Vlissingen als doelwit van de Russen: ‘Dit is gewoon stemmingmakerij’

Opiumwet nog niet aangepast; vrijspraak gevraagd voor Yerseke­naar

Volgens de officier van justitie in Middelburg mag de 38-jarige H. L. uit Yerseke nog van geluk spreken dat de huidige opiumwetgeving nog niet is aangepast. Het nieuwe wetsartikel houdt in dat wie druggerelateerd materiaal op zijn terrein heeft staan al sowieso strafbaar is. En zo kon het gebeuren dat de officier de rechtbank verzocht de Yersenaar vrij te spreken.

17:03