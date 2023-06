Degradatie voor leeg geknepen De Meeuwen, Dauwendaele blijft in de race

Vooraf koesterde coach Michel Leonhart van De Meeuwen nog hoop: ,,De laatste drie wedstrijden in de competitie hebben we een aantal aanpassingen gedaan. Zo is laatste man Maas Boogaard op tien gaan spelen, waardoor de zeventienjarige Milan Feleus centraal achterin is komen te staan. Dat heeft ons zeven punten opgeleverd. Daardoor hebben we directe degradatie ontlopen en is het geloof weer terug.”