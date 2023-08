Door de Westerscheldetunnel voor een uitgevallen tand: ‘Onaanvaardbaar’

Dat zou betekenen dat alle Zeeuws-Vlamingen vanaf december in bepaalde weekenden of avonden naar Oost-Souburg moeten reizen als ze een tand uit hun mond vallen of acute kiespijn hebben. Andere Zeeuws-Vlaamse tandartsen vinden dat onverantwoord. ,,Wat als de Westerscheldetunnel afgesloten is? Dan kun je Oost-Souburg niet bereiken en ben je misschien voor altijd je tand kwijt”, zegt tandarts Marieke Smulders uit Hulst.