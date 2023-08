Drukte op de zomermarkt in Vlissingen

Van Drongelen redt punt voor Samsunspor bij debuut in Süper Lig

Bij zijn debuut in de Turkse Süper Lig was Rick van Drongelen zondagavond belangrijk voor zijn club Samsunspor. De verdediger uit Axel maakte een klein kwartier voor het einde van de wedstrijd de belangrijke gelijkmaker. Het duel met Sivasspor eindigde in 1-1.