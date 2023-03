DZK houdt koploper onder druk dankzij dubbelslag Owen Riemens

Strijd om de kiezer in Zeeuwse binnenste­den: ‘Ik ben klaar met Rutte en zijn maten’

Veel binnensteden in Zeeland waren zaterdag, het laatste weekend voor de verkiezingen op 15 maart, flink gekleurd met jassen in rood, groen, zwart en wit. Onder het genot van een zonnetje deden kandidaten voor de Provinciale Statenverkiezingen hun stinkende best om nog wat zwevende kiezers over de streep te trekken.