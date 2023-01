Een derde van alle burgerhulpverleners komt niet in actie bij een hartstilstand

HartslagNu doet straks geen beroep meer op Zeeuwen die wél kunnen reanimeren maar al drie jaar niet hebben gereageerd op een melding van een hartstilstand. ,,Van de honderd die we nu oproepen, komen er 34 niet in actie.”

Ruim zevenduizend 'burgerhulpverleners’ telt Zeeland. Ruwweg een derde daarvan komt niet (meer) opdraven als het alarm voor een reanimatie afgaat. Waarom ze niet reageren, is niet duidelijk.

Bij een hartstilstand worden honderd mensen opgeroepen die in de buurt zijn. Zij kunnen alvast beginnen met reanimeren in afwachting van de komst van een ambulance. In een ideale situatie, zegt Aart Bosmans van HartslagNu, komen vijf mensen ter plaatse.

Tot vorig jaar werden álle burgerhulpverleners gealarmeerd, ook de mensen die al jaren niets van zich hebben laten horen. Om er zeker van te zijn, dat er genoeg mensen ter plekke komen als iemand een hartstilstand krijgt, gaat HartslagNu kritischer kijken naar het bestand met Zeeuwse burgerhulpverleners. ,,Wij willen liever in een iets grotere straal alarmeren en dat honderd burgerhulpverleners ook echt in actie komen en beginnen met reanimeren dan dat we honderd mensen alarmeren waarvan nu al weten dat dertig procent sowieso niet komt.”

De groep die de afgelopen drie jaar niet in actie is geweest en nooit van zich heeft laten horen, wordt op non-actief gesteld. De deur gaat voor hen overigens niet volledig op slot. Als zij weer actief willen worden, zijn ze meer dan welkom.

Door corona heeft een flink deel van de burgerhulpverleners geen opfriscursus gehad en is hun certificaat niet verlengd. Dat heeft niet direct gevolgen. ,,Mensen die het certificaat niet hebben verlengd, maar wel de afgelopen periode ter plaatse zijn gegaan, blijven we gewoon oproepen. Mensen die het certificaat niet hebben verlengd, niet ter plaatse zijn geweest maar wel hebben aangegeven waaróm ze niet zijn geweest, blijven we gewoon oproepen. Wij kiezen ervoor", aldus Bosmans, ,,om honderd actieve burgerhulpverleners te alarmeren waarvan we verwachten dat deze ook écht ter plaatse gaan.”