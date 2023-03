Een jaar geleden was het terrasweer. Waar blijft de lente nu?

Broeder­band ‘keert terug’ in Van Dishoeck­straat; bouw appartemen­ten start nog voor de zomer

Op het braakliggend terrein waar in Vlissingen ooit socialistische bakkerij de Broederband gevestigd was, wordt nog voor de zomer begonnen met het optrekken van twee gebouwen met in totaal 33 huurappartementen.