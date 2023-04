Een nieuwkomer en kapers op de kust

UPDATE ‘Grappenma­ker’ belt Zeeuwse scheids­rech­ters af: ‘Hij vertelde dat er iemand bij de thuisclub was overleden’

Drie Zeeuwse scheidsrechters uit het amateurvoetbal beleefden een bijzonder weekend. Zeg maar gerust een bizar weekend. Allemaal kregen ze een anonieme beller aan de telefoon, met de mededeling dat de wedstrijd waarvoor ze waren aangesteld niet kon doorgaan vanwege een sterfgeval bij één van de ploegen. En in alle drie de gevallen bleek het om een neptelefoontje te gaan. ,,Ik weet niet of het als grap bedoeld is, maar ik vind er niets grappigs aan.’’