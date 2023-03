Een paar speeltoestellen en wat speelveldjes; voormalige speeltuin ‘Oude Stad’ gaat deze zomer weer open

Nee, er zal nog geen nieuw verenigingsgebouwtje staan en ook het aantal speeltoestellen moet nog flink worden uitgebreid. Maar tot het zover is mag Buurt- en speeltuinvereniging Scheldekwartier, de naam ‘Oude Stad’ behoort tot het verleden, van de gemeente alvast open. Dat was even schakelen voor voorzitter Jolanda van Boven, want dat betekent dat er de komende maanden hard gewerkt moet worden om alles op te ruimen en het buurtgebouw weer in gebruik te nemen. De vereniging greep daarom zaterdag alvast de kans om in het kader van NLDoet samen met vrijwilligers het terrein op te ruimen en te poetsen.