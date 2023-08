Een Zeeuw als Ruud Sondag kan het CEO-schap van Schiphol aan: ‘Dat autonome van mij is typisch Vlissings’

,,Ligt dit er nou nog steeds zo bij?” Hoofdschuddend staat Ruud Sondag even stil voor het grote gat dat hotel Britannia jaren geleden achterliet op de boulevard. In de tijd dat hij er als jong ventje speelde, was het wel anders. ,,Sjieke boel was het. In de tijd dat de hoge flat ernaast werd gebouwd, was de bouwplaats één groot speelterrein voor mij en mijn vriendjes, de tweeling van Hanemaaijer. Ik weet nog dat we zo’n 10 liter-blik verf door de liftkoker gooiden. Stonden we de volgende dag in de PZC!”