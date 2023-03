Eerste nederlaag Serooskerke zet de druk vol op topper

Door de zege in de topper is de spanning aan kop volledig terug, FC Dauwendaele heeft nu evenveel verliespunten als Serooskerke. VC Vlissingen bezet een keurige zesde plaats. Ragut: ,,Ons eerste doel was om er in te blijven. We draaien een redelijk seizoen en gaan kijken of we iets in de derde periode kunnen gaan doen.’’