Elvissen in Vlissingen leveren op zijn sterfdag het bewijs: The King is springlevend

‘Moeder­melksie­ra­den’ van Vlissingse juwelier lopen als een tierelier: ‘We hebben een tweede diepvries moeten aanschaf­fen’

In een tijd waarin zelfexpressie centraal staat, kijken edelsmeden nergens meer van op. Medaillons waarin as is verwerkt, ringen met stukje placenta: niets nieuws onder de zon. Bij Van der Kooij in Vlissingen doen ze nu iets anders. Ze maken er sieraden met moedermelk.