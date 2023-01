Energiearmoede in 10.616 Zeeuwse gezinnen. Koud, kostbaar, en ook nog eens slecht voor hun gezondheid

In Zeeland lijden 10.616 Zeeuwse gezinnen onder energiearmoede. Zij zetten de verwarming niet aan, of warmen hun eten niet op om te bezuinigen. De verwarming nóg lager zetten is geen optie, want die staat al nauwelijks aan. Vaak zijn het huurders in nauwelijks geïsoleerde huurhuizen die geheel afhankelijk zijn van de woningcorporatie of de particuliere verhuurder voor verduurzaming. Als het om huizenbezitters gaat, hebben zij het geld niet om zelf te investeren in duurzaamheid.