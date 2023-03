Explosies gehoord bij brand Weteringstraat; buurtbewoners vermoeden drugslab

Basisde­buut Gabor Besuijen: ‘Intensi­teit bij Oranje is hoger dan bij clubrugby’

Rugbyer Gabor Besuijen maakte zaterdag zijn basisdebuut bij Oranje, thuis tegen België. ,,Dat had ik niet verwacht toen de bondscoach me vroeg of ik interesse had om bij de trainingsselectie aan te sluiten”, zegt de 23-jarige Middelburger eerlijk. ,,Heel gaaf om het Wilhelmus te horen spelen en bij zo’n bijzondere derby aan de aftrap te staan.”