Fietser gewond bij aanrijding in Oost-Souburg

MET VIDEO Passie, strijd en alle ingrediën­ten voor een échte thriller: Walcheren speelt in finale tegen RCS met het hart

In een rechtstreekse ontmoeting met buurman RCS heeft het Vlissingse Walcheren zich gehandhaafd in de tweede klasse. De Oost-Souburgers zijn juist gedegradeerd naar de derde klasse. Vuurwerk, zang, een rode kaart, veel kansen, verlenging, zes doelpunten, kramp en tranen. De nacompetitiefinale tussen Walcheren en RCS gaat de boeken in als een echte thriller. De honderden toeschouwers zagen zaterdag niet altijd goed voetbal, maar boeiend was het wel ruim 120 minuten lang.