Fietser gewond na val op Baskensburgplein in Vlissingen

Bewoners Oost-Sou­burg balen van donkere straten nu straatver­lich­ting al weken niet werkt

,,Mijn man moet echt speuren naar de drollen als hij onze hond ’s avonds uitlaat. Hij wil ze netjes in een zakje doen, maar je kunt geen hand voor ogen zien”, vertelt Wendy Verhage. Ronald en Wendy Verhage kijken vanuit hun huis de Burchtstraat in. Die straat is ’s avonds al weken aardedonker. De straatverlichting doet het daar niet en dat geldt in veel meer straten in het dorp.

3 januari