File op N57 nadat auto in sloot belandt en verderop in brand vliegt

Prinses Beatrix reikt Zilveren Anjer uit aan Vlissingse erfgoedred­der Wesley Sekewael (29)

Hij was één van de oprichters van Museum Scheldewerf en redde de stoomhijskraan van de sloop. Wesley Sekewael (29) heeft vandaag uit handen van Prinses Beatrix de Zilveren Anjer van het Prins Bernhard Cultuurfonds ontvangen. Hij is de jongste laureaat ooit. De ceremonie vond plaats in het Koninklijk Paleis Amsterdam. De Vlissinger zet zich al 15 jaar met succes in voor het industrieel erfgoed in Vlissingen.