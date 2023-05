Film by the Sea maakt zich op voor feestelijke jubileumeditie

,,Het is de bedoeling dat we dit jaar meer feesten en partijen hebben”, aldus Doense. ,,Op zaterdagavond 9 september komt er een enorm dansfeest, in nauwe samenwerking met bioscoop CineCity, die ook 25 jaar bestaat. Het wordt een heel speciaal programma, met een spraakmakende filmpremière waarover ik nog niets kan zeggen.”

Eerder werd bekend dat zondag 10 september de legendarische Amerikaanse band Kid Creole and the Coconuts optreedt. ,,Verder zal er tijdens het festival weer een podium in de hal komen”, zegt Doense. ,,We willen dat daar meer live-artiesten op staan dan vorig jaar. Toen moesten we het aantal optredens beperkt houden, omdat alles veel duurder bleek te zijn geworden. Nu zijn we daarop voorbereid.”