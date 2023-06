Fortis zwaait twee clubiconen uit: ‘Beter moment dan dit was er niet’

Tessa Kole steelt opnieuw de show

Tessa Kole was het stralende middelpunt tijdens de Nationale Subtop wedstrijd van de RV Sé-Ros in het zonovergoten Nieuw- en Sint Joosland. De jeugdinternational uit Vlake stuurde in de klasse ZZ-Zwaar de merrie Hexagon’s La Caprinomana naar een afgetekende overwinning. Met de ruin Hexagon’s Robert King toonde ze zich ook in het ZZ-Licht met stip de beste. ,,Dit zijn twee fijne talentvolle Young Rider paarden.’’