Foute kerstfeest: vroeger haalde ik mijn zoon op, nu dans ik hier zelf

Een paar jaar lang haalde Jeanette Melis (54) uit Westkapelle haar zoon op bij het Foute Kerstfeest in Vlissingen. Dit jaar besloot ze zelf te gaan. Daar had ze zaterdag laat in de avond nog geen seconde spijt van. Ze had zich verkleed als een heuse kerstboom met veel groen en lichtjes en vond het heerlijk om samen met vrienden te dansen in de Lasloods. Ze had dat eerder moeten doen, bekende ze.